Воронежский «Факел» в Кубке России сыграет по два матча с питерским «Зенитом» и с московским «Спартаком»

"Факел" попал в очень крутую группу Кубка России. Фото: с сайта ФК "Факел"

Стали известны соперники «Факела» в Кубке России. Нашему клубу предстоят четыре крутые встречи, дома и в гостях, – с неизменным чемпионом страны последних лет «Зенитом» из Санкт-Петербурга и лидером нынешнего розыгрыша Премьер-лиги московским «Спартаком». Не хватает для полного счастья только ЦСКА. Вместо армейцев жребий преподнес «Факелу» самарские «Крылья Советов». Кстати, именно с этой командой воронежский клуб сразится в ближайшем туре чемпионата. Игра пройдет в пятницу, 19 августа, начнется она в 19.00.

Сразу возникает вопрос – откуда на начальной стадии Кубка сразу два топ-соперника? Дело в том, что этот трофей в 2022 – 2023 годах будут разыгрывать по новой системе. На первом этапе участников разделили на два пути: Путь РПЛ и Путь регионов.

«Факел» идет по первому пути – клубы Премьер-лиги поделили на четыре группы по четыре команды, в которых они играют с каждым соперником по два матча, дома и в гостях. Таким образом, с «Зенитом», «Спартаком» и «Крыльями Советов» воронежский клуб в этом сезоне сыграет не две, а целых шесть игр! Затем две лучшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал Пути РПЛ.

Клубы, занявшие третьи места, попадают в четвертьфинал Пути регионов, по которому идут клубы первой и второй лиги, а также любительские команды. Объективно говоря, в группе, куда попал «Факел», ему предстоит «заруба» за третье место с самарскими «Крыльями». На большее, конечно, силенок не хватит.

Клубы РПЛ благодаря такой формуле Кубка могут получить второй шанс на продолжение борьбы за трофей. После финалов Пути РПЛ и Пути Регионов состоится суперфинал. Его победитель и станет обладателем Кубка России.