Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия18 августа 2022 7:18

В Воронеже "Опель" протаранил мотоцикл, два человека попали в больницу

Авария произошла на улице Чапаева
Ирина КАЗАНИНА
Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Фото: Предоставлено

В среду, 17 августа, в Воронеже около дома №112 по улице Чапаева, 32-летний воронежец на «Опель Вектра», не уступил дорогу мотоциклу «Хонда» под управлением 27-летнего местного жителя, который двигался по улице, имея преимущества. В результате столкновения транспортных средств пострадал мотоциклист и его 21-летний пассажир. Оба получили различные телесные повреждения и попали в больницу.

По факту аварии полицейские организовали поверку. Она поможет выяснить причины и обстоятельства происшествия.