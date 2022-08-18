В Воронеже "Опель" протаранил мотоцикл, два человека попали в больницу

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области Фото: Предоставлено

В среду, 17 августа, в Воронеже около дома №112 по улице Чапаева, 32-летний воронежец на «Опель Вектра», не уступил дорогу мотоциклу «Хонда» под управлением 27-летнего местного жителя, который двигался по улице, имея преимущества. В результате столкновения транспортных средств пострадал мотоциклист и его 21-летний пассажир. Оба получили различные телесные повреждения и попали в больницу.

По факту аварии полицейские организовали поверку. Она поможет выяснить причины и обстоятельства происшествия.