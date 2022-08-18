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Происшествия18 августа 2022 6:34

Воронежец топором проломил череп своему соседу

Пострадавший находится в больнице
Ирина КАЗАНИНА
По словам пострадавшего, конфликтов с соседом у него не было

По словам пострадавшего, конфликтов с соседом у него не было

Фото: из архива «КП»

Кровавая история произошла глубокой ночью 17 августа в многоквартирном доме №32 на улице 9 Января. В квартиру 28-летнего жителя одной из квартир позвонил сосед. Когда хозяин открыл дверь, мужчина бросился на него с топором, нанося удары по голове. После этого еще несколько раз ударил ножом в шею и туловище.

Истекая кровью, молодой человек сбежал вниз и попросил помощи у консьержа дома. Вместе они вызвали полицию и скорую. Наряд полиции задержал неадекватного гражданина в его квартире. На месте преступления нашли окровавленный топор. Пострадавшего доставили в больницу с проломленным черепом и ножевыми ранениями.

Как рассказали «Комсомолке» в полиции, по факту нападения поводится проверка. Следователям предстоит выяснить, что стало поводом для нападения, ведь, по словам пострадавшего, конфликтов с соседом у него не было.