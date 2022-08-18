В Воронежской области установился чрезвычайный класс пожарной опасности

Жителей просят строго соблюдать правила при обращении с огнем Фото: из архива «КП»

Спасатели предупредили о неблагоприятном прогнозе от Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. По данным синоптиков, с 12 часов 18 августа 2022 года местами по Воронежской области ожидается опасное метеорологическое явление – чрезвычайная пожарная опасность 5 класс.

В связи с установлением на территории области пятого класса пожарной опасности повышаются риски возникновения лесных и других видов ландшафтных пожаров, переход огня на дома, хозяйственные постройки и другие объекты, задымления трасс федерального и местного значения.

Жителей региона просят соблюдать правила пожарной безопасности и быть предельно осторожными при обращении с огнем. Напомним – вход и въезд на территорию сосновых лесов запрещен до конца августа.