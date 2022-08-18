Воронежские семьи с детьми-инвалидами смогут взять в ипотеку вторичное жилье

В управлении Росреестра по Воронежской области сообщили о выходе постановления, которое может сильно улучшить ситуацию с вторичным жильём для семей с детьми-инвалидами. Если инициатива будет одобрена, то программа «Семейная ипотека» будет расширена на вторичное жильё для таких семей. (Пока программа действует только на первичное жилье). Ожидается, что популярность программы может резко возрасти — так, в 2023 году по ней выдадут до 116 тыс. кредитов на сумму более триллиона рублей.

В это время растут показатели по льготной ипотеке. В июле Управлением Росреестра по Воронежской области зарегистрировано 396 сделок по льготной ипотеке. Это почти на 72 % больше, чем в июне. Из них 338 договоров участия в долевом строительстве, 53 права собственности на основании договора купли-продажи и 5 соглашений об уступке.

Кстати, Воронеж оказался на 10-й строчке рейтинга городов России по объемам ввода жилья.

– Уже с июня ипотека вошла в зону роста. В июле интерес к ней оживился ещё больше, в том числе за счет расширения числа льготных программ». По госпрограмме «сельская ипотека» тоже наблюдается небольшой прирост – 6 новых сделок. Всего с момента начала её действия зарегистрировано 1226 сделок, – прокомментировала заместитель руководителя Управления Росреестра по Воронежской области Наталья Великосельская.