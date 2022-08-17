На открытие филармонического сезона в Воронеж приедет Элисо Вирсаладзе

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежская филармония откроет юбилейный, 85-й, сезон 9 и 10 сентября. В эти дни с симфоническим оркестром по традиции сыграет Элисо Вирсаладзе – прославленная пианистка каждый год приезжает в начале сентября.

В первом отделении программы прозвучит Концерт для фортепиано с оркестром №20 Моцарта, это произведение принадлежит к самым драматическим страницам творчества композитора. Его относят к числу самых популярных моцартовских концертов благодаря романтическому и страстному характеру. Сочинение пронизано контрастами драматических и мятежных тем и многогранной лирики – скорбной, нежной, взволнованной, гармонически светлой.

Во втором отделении концерта оркестр под управлением маэстро Владимира Вербицкого исполнит Симфонию №4 Чайковского. Четвертая симфония – этапное произведение в творческом пути композитора. Чайковский работал над ней в течение нескольких месяцев 1877 года. В первой в истории русской музыки симфонии – психологической драме с огромной силой показано столкновение человека с силами неумолимой судьбы, рока. Герой Чайковского – живой человек, мучающийся, страдающий под ударами судьбы и находящий утешение в народном веселье.

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