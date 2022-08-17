В Воронеже на оборудование Школы креативных индустрий потратили 60 млн рублей

6 октября в Воронеже откроется Школа креативных индустрий. Образовательный центр создали в рамках направления «Придумано в России» нацпроекта «Культура».

Воронежская Школа креативных индустрий в современном здании «Матрешка» в парке «Орленок» будет оснащена самым современным оборудованием: на покупку и монтаж оборудования и сценических конструкций Минкульт РФ выделил около 60 млн рублей. том числе на покупку мебели.

В учебном центре, рассчитанном на 120 мест, смогут бесплатно получать дополнительное образование дети от 12 до 17 лет. Их научат создавать проекты на стыке искусств и цифровых технологий. Занятия будут проводить три раза в неделю в шести студиях: звукорежиссуры, электронной музыки, интерактивных и цифровых технологий VR и AR, дизайна, анимации и 3D-графики, фото- и видеопроизводства.

Заявки на обучение начали принимать 17 августа, подать их можно до 15 сентября, сообщили в правительстве региона.