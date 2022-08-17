Штраф воронежцу за "тень от авто" оказался законным

скриншот из видео, которое предоставили в ГУ МВД России по Воронежской области

Целый день воронежцы обсуждали в соцсетях «невиданную наглость» - штраф за тень авто, пересекшую черту выделенки. Скрин квитанции на штраф с фотоподтверждением выложили 17 августа в одном из городских пабликов. На снимке запечатлено, что машина следует в пределах своей полосы, а на выделенку для автобусов отбрасывает тень.

скриншот из соцсетей

Воронежцы сильно сочувствовали «потерпевшему», выражая в комментариях (а их больше сотни) слова поддержки. Но через пару часов выяснилось, что штраф выписан системой видеофиксации законно. Автомобиль действительно несколькими секундами позднее пересек черту выделенки. Просто из-за технического сбоя на квитанцию попал более ранний стоп-кадр. Региональное управление МВД представило видео, в котором зафиксировано нарушение.

- В ходе отбора фотоматериала по нарушению правил дорожного движения в результате сбоя техническое средство выбрало фотоматериал, на котором отсутствует состав административного правонарушения. Вместе с тем, в административном материале имеется видео, подтверждающее факт правонарушения, - отметили в полиции.

После этого началась вторая серия комментариев, уже чехвостящих нарушителя, который так бездарно прокололся.