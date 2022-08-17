Жителей Воронежской области предупредили о пике трафика на трассе М-4 «Дон» в субботу

В субботу, 20 августа, на трассе М-4 «Дон» ожидается пик трафика. Об этом автомобилистов предупредил «Автодор».

- В эту субботу мы ожидаем вторую волну загруженности дорог. До начала нового учебного года осталось две недели, и многие поедут с моря в сторону дома, чтобы готовиться школе, – отметили в «Автодоре». - С ростом трафика увеличивается и риск дорожно-транспортных происшествий. Просим быть предельно внимательными и соблюдать ПДД. Не садиться за руль уставшим, в нетрезвом виде. Авария на дороге практически всегда приводит к замедлению движения и пробкам. А это потеря времени не только для тех, кто попал в ДТП, но и всех окружающих

Рост трафика, приходящийся на третью субботу августа, считается традиционным. Автомобилистам советуют спланировать поездки на другие дни.