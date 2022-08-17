В центре Воронежа горожане могут бесплатно проверить здоровье

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18 и 19 августа воронежцы смогут бесплатно проверить здоровье. Врачи поликлиники №1 проведут антропометрическое измерение, пульсометрию, скрининговое исследование сердца, сделают экспресс-анализ на холестерин и глюкозу, измерят давление, определят концентрацию угарного газа в выдыхаемом воздухе. Такие обследования помогают выявить факторы риска хронических неинфекционных заболевания.

После проведенных процедур выдадут «карту здоровья» с заключением терапевта и рекомендацией пройти профильных специалистов в своем медучреждении. Пациенты, которые по месту жительства территориально относятся к поликлинике №1, смогут сразу же после обследования записаться к профильным специалистам поликлиники.

Для консультации при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования.

Пройти бесплатное профилактическое обследование можно с 9.00 до 14.00 в торговом центре на ул.Пушкинская, 8.