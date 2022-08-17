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Происшествия17 августа 2022 13:16

Под Воронежем на трое суток арестовали водителя, который два года отказывается снимать тонировку с машины

Нарушителя уже пять раз привлекали к ответственности
Ярослав ИВАНОВ

В Семилукском районе суд на трое суток арестовал злостного нарушителя.

23-летнего водителя ВАЗ-21140 инспекторы ДПС остановили в начале августа из-за тонировки. Прибор «Тоник» показал, что светопропускаемость боковых стекол не соответствует ГОСТу. Проверив нарушителя по базам учета, полицейские установили, что он ранее неоднократно привлекался к ответственности за подобное. Кроме того, сотрудники ГИБДД месяц назад уже выдавали мужчине требование об устранении выявленных нарушений. В итоге на водителя составили протокол за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

Семилукский райсуд принял во внимание, что нарушителя с 2020 года привлекали к ответственности за управление транспортными средствами с тонированными стеклами пять раз.