Под Воронежем на трое суток арестовали водителя, который два года отказывается снимать тонировку с машины

В Семилукском районе суд на трое суток арестовал злостного нарушителя.

23-летнего водителя ВАЗ-21140 инспекторы ДПС остановили в начале августа из-за тонировки. Прибор «Тоник» показал, что светопропускаемость боковых стекол не соответствует ГОСТу. Проверив нарушителя по базам учета, полицейские установили, что он ранее неоднократно привлекался к ответственности за подобное. Кроме того, сотрудники ГИБДД месяц назад уже выдавали мужчине требование об устранении выявленных нарушений. В итоге на водителя составили протокол за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

Семилукский райсуд принял во внимание, что нарушителя с 2020 года привлекали к ответственности за управление транспортными средствами с тонированными стеклами пять раз.