Гандболисты клуба «Воронеж» сыграют за нашу область на Спартакиаде сильнейших

Воронежским гандболистам досталась сложная группа. Фото: cspsk-vrn.ru

С 20 по 29 августа в Чехове состоится гандбольный турнир в рамках первой Всероссийской Спартакиады сильнейших спортсменов 2022 года. Честь нашей области на нем будет отстаивать команда «Воронеж» под руководством главного тренера Алексея Доронкина, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

Мужской гандбольный турнир пройдет во дворце спорта «Олимпийский» имени Владимир Максимова в подмосковном городе Чехов, а женский — в спорткомплексе «Звезда» в Звенигороде. Схема проведения будет повторять олимпийскую: 12 команд, представляющие сильнейшие по рейтингу Федерации гандбола России (ФГР) регионы страны, будут разбиты на две группы. По итогам игр в них определят участников четвертьфиналов.

Однако в отличие от олимпийских игр, команды, не попавшие в ТОП-8, а также вылетевшие в плей-офф, продолжат борьбу в дополнительных матчах на выбывание.

Наша команда попала в группу Б. Вот расписание ее игр:

20 августа 15:00 - Санкт-Петербург — Воронежская область

21 августа, 11:00 - Воронежская область — Ростовская область

22 августа, 09:00 - Москва — Воронежская область

24 августа, 17:00 - Астраханская область — Воронежская область

25 августа, 13:00 - Омская область — Воронежская область

26, 28 и 29 августа состоятся решающие матчи турнира.