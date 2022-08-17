Под Воронежем филиал автошколы выдал 6 водителям корочки без обучения

Шесть воронежцев, фиктивно получивших документы об обучении профессии водителя, не смогут сдать экзамены на вождение в ГИБДД. Потому что суд их документы признал недействительными.

Иск подала прокуратура Новоусманского района, когда в суде начали слушать дело руководителя одного из филиалов автошколы, который за деньги выдал свидетельства, что обучение пройдено (хотя в действительности люди не учились в этом филиале). На основании этих сведений обучаемым незаконно выдали документы, подтверждающие их квалификацию, которые предоставляли гражданам право на сдачу экзамена в органах ГИБДД для получения водительского удостоверения.

- Суд признал недействительными свидетельства о профессии водителя, выданные шестерым гражданам. Аннулирование указанных документов делает невозможным сдачу экзамена для получения водительского удостоверения в ГИБДД, - отметили в прокуратуре Воронежской области.