Жителя Воронежской области, пришедшего в гости к девушке, ограбили двое приезжих из Курска

За 15 тысяч, снятые с чужой банковской карты, житель Курска может отсидеть до десяти лет. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Сотрудники воронежского отдела полиции № 2 задержали по подозрению в разбое 34-летнего неработающего, ранее неоднократно судимого жителя Курска.

Преступление случилось ночью 10 июня в квартире дома на улице 9 -го Января. Там компания, состоящая из знакомых и соседей по арендованным комнатам, устроила пьяное застолье. В ходе общения, двое мужчин, жителей Курской области, решили ограбить 26-летнего жителя Ольховатского района. Мужчина пришел в гости к знакомой, живущей в квартире, где было застолье.

Один из жителей Курска отобрал банковскую карту молодого человека. Мужчины стали бить парня руками и ногами и требовать от него пин-код карты. Один из нападавших стал наносить удары деревянным бруском и угрожал молодому человеку его зарезать. Тот после этого назвал пин-код. Затем один из преступников пошел к ближайшему банкомату, где снял с карты своей жертвы 15 тысяч рублей. Жителя Ольховатского района оставили в покое, и он обратился в полицию.

Сотрудники уголовного розыска после двух месяцев розысков установили адрес одного из грабителей. И задержали его. А потом отправили в следственный изолятор.

- Решается вопрос об аресте рецидивиста. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Максимальное наказание, грозящее жителю Курска, - десять лет лишения свободы, - сообщили в региональном ГУ МВД.