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Спорт17 августа 2022 12:37

В Воронеже пройдет фестиваль экстремального спорта «Уличная классика»

В его программе будет воркаут, хип-хоп, граффити, гидроциклы и многое другое
Юрий КОЗЛОВ
На фестивале запланированы соревнования по нескольким экстремальным видам спорта.

На фестивале запланированы соревнования по нескольким экстремальным видам спорта.

Фото: предоставлено организаторами

27 августа в Воронеже состоится фестиваль уличной культуры и экстремального спорта «Уличная Классика». Он пройдет в Smart-парке «Дельфин». Принять участие в фестивале могут как профессионалы, так и любители.

В программу фестиваля входят 11 дисциплин: BMX Flatland, workout, Hip-Hop, граффити, гидроциклы, автовыставка, BMX Street, волейбол, автомодельный спорт и силовой турнир. Будет организована и фотовыставка.

Количество участников фестиваля ограничено, отберут только 350 человек. Победителей и призеров наградят памятными подарками и сувенирами. Узнать подробности и зарегистрироваться на фестиваль можно здесь