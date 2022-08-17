В Воронеже пройдет фестиваль экстремального спорта «Уличная классика»

На фестивале запланированы соревнования по нескольким экстремальным видам спорта. Фото: предоставлено организаторами

27 августа в Воронеже состоится фестиваль уличной культуры и экстремального спорта «Уличная Классика». Он пройдет в Smart-парке «Дельфин». Принять участие в фестивале могут как профессионалы, так и любители.

В программу фестиваля входят 11 дисциплин: BMX Flatland, workout, Hip-Hop, граффити, гидроциклы, автовыставка, BMX Street, волейбол, автомодельный спорт и силовой турнир. Будет организована и фотовыставка.

Количество участников фестиваля ограничено, отберут только 350 человек. Победителей и призеров наградят памятными подарками и сувенирами. Узнать подробности и зарегистрироваться на фестиваль можно здесь