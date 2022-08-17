Воронежцам показывают творчество Кольцова через мир графики

фото музея имени Никитина

В доме-музее Никитина (ул.Никитинская, 19а) открылась выставка «Кольцов. Красноречивый мир графики». Экспозиция представляет жизнь и творчество известного воронежского поэта Алексея Кольцова через насыщенный мир графики - иллюстрации, портреты поэта, оригинальное графическое оформление томов.

В выставочном зале размещены экспонаты из фондов музея имени Никитина, запечатлевшие тексты поэта в рисунке, книжные иллюстрации, мемориальные предметы, демонстрирующие различные техники графического рисунка.

Второй раздел выставки посвящен лубочным работам и графике советских художников. На третьем стенде помещены нотные издания музыкальных произведений на стихи Алексея Кольцова, демонстрирующие различные стили графического оформления.

Живописные полотна на стенах выставочного зала дополнили иллюстративную часть мира графических работ.