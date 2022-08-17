В Воронеже мэрия во второй раз пробует реанимировать две городских маршрутки

В управлении транспорта Воронежа совместно со специалистами в области муниципальных закупок закончили подготовку документов для проведения нового аукциона на обслуживание двух городских маршруток: №№ 45 и 30/31.

Оба этих автобуса сейчас не ездят. 45-е с конечными на улице Чапаева и филиале стоматологической поликлиники № 6 появились было осенью 2020-го, просуществовали год и канули в небытие. Обслуживающая маршрут «Воронежская транспортная компания» от него отказалась. Ну а автобусы № 30/31, следовавшие по кругу из Подклетного через улицу Хользунова обратно в этот микрорайон, и вовсе не были замечены на дорогах уже несколько лет.

Кстати, торги проводят уже во второй раз. В первый желающих реанимировать исчезнувшие маршруты не нашлось.