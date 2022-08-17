Воронежцам показали взрыв 500-килограммовой авиабомбы

Секунды после взрыва. Фото: кадр с видео

Видео взрыва мощной 500-килограммовой авиабомбы времен Великой Отечественной войны показали в группе «Спасатели Воронежской области» ВКонтакте.

Взрывотехники уничтожили снаряд, найденный при земляных работах в поле, в 12 километрах от села Сторожевое Острогожского района. При осмотре авиабомбы спасатели решили, что куда-либо вывозить ее рискованно, так как она может сдетонировать. В итоге снаряд весом в полтонны решили уничтожить прямо на месте, где его нашли.

12 августа огромная бомба была уничтожена. Однако работы по очистке участка от страшного наследия войны продолжаются. Не исключено обнаружение новых бомб и снарядов – бои в этих местах 80 лет назад были ожесточенными.