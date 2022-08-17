Жительница Воронежа потеряла 870 тысяч кредитных рублей после звонка "из банка"

За 16 августа в полицию с жалобами на дистанционных мошенников обратились 11 жителей Воронежской области. Потерпевшие в общей сложности лишились более 1,5 миллиона рублей.

Уж сколько раз мы писали про стандартную схему отъема денег «звонок из службы безопасности банка», но все равно на нее продолжают попадаться.

Очередной жертвой стала 35-летняя жительница Воронежа. Позвонил ей «сотрудник службы безопасности банка» и напугал, что мошенники получили доступ к ее счету и пытаются похитить средства, а также оформляют на нее кредит. Чтобы пресечь из действия, якобы, надо срочно оформить на себя кредиты в банках на максимальные суммы, исчерпав таким образом свой кредитный потенциал. Деньги пока перевести на специальный счет, а когда расследование закончится, вернуть их банку. Женщина оформила на себя кредиты на 870 тысяч рублей, перевела деньги на представленные реквизиты. После этого звонить перестали. А деньги тю-тю…