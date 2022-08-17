Жители микрорайона Воронежа заявили о гибели 12 отравленных собак

Любители животных в микрорайоне Березка на улице Ломоносова в шоке. Местные жители сообщают о гибели от отравления 12 собак. Люди утверждают, что братья наши меньшие наелись колбасы или паштета, специально оставленному неким догхантером. Предположительно, охоту на собак устроила женщина, разбрасывавшая отраву.

Обеспокоились и жители улица Ломоносова, к собакам равнодушные. Они опасаются, что отраву могут подобрать и сунуть в рот малыши, ведь родители не всегда могут уследить за их движениями.

В итоге таинственную отравительницу попросили найти полицейских. В региональном ГУ МВД сообщили, что к ним обратились по этому поводу 15 августа. Стражи порядка организовали проверку по поводу этих ужасных случаев.