Воронежские гребцы завоевали на первенстве России и всероссийских соревнованиях 13 медалей

Наши спортсмены отлично выступили на домашних соревнованиях. Фото: Ксения ШЕВЦОВА

В Воронеже в Центре гребли на байдарках и каноэ прошло первенство страны среди юниоров и юниорок до 17 лет и всероссийские соревнования среди спортсменов до 15 лет. Заезды длились шесть дней. Гребцы боролись за медали в одиночках, двойках и четверках на дистанциях 200, 500 и 1000 метров. Также они разыграли медали в одиночках на дистанции 5000 метров и в эстафетах на 200 метров.

Первые награды воронежские гребцы завоевали на дистанции 1000 метров. Среди спортсменов до 17 лет второе место занял каноист Арсений Козак. Он чуть больше секунды уступил Дмитрию Валуеву из Саратовской области. В младшей группе среди байдарочников Кирилл Шевцов и Данил Кучин заняли второе и третье места соответственно. А выиграл заезд москвич Ярослав Блинов.

Затем определились лучшие на дистанции 500 метров. Здесь воронежец Арсений Козак на этот раз завоевал золото, показав на финише время 2 минуты 9,993 секунды. На полсекунды он опередил представителя Приморского края Данилу Посохова. Третьим стал еще один воронежский спортсмен Вадим Губанов.

Не отстали от старших и спортсмены до 15 лет. Наша байдарочница Валерия Бобкина уверенно финишировала первой, опередив второго призера на четыре секунды. Еще одно золото Валерия завоевала в паре с Александрой Волковой.

Победили в заезде экипажей-двоек наши земляк Данил Кучин и Кирилл Шевцов. Они прошли дистанцию на 2,5 секунды быстрее тверских спортсменов. К тому же в четверках Кучин, Шевцов, Тимофей Лопатин и Евгений Беспалов завоевали серебро, пропустив вперед только гребцов из Твери.

В предпоследний день соревнований разыграли медали на спринтерской дистанции 200 метров. В группе до 15 лет байдарочница Александра Волкова заняла второе место. Она уступила Анастасии Вишняковой из Санкт-Петербурга 0,78 секунды. А вот в заезде четверок Волкова вместе с Валерией Бобкиной, Марией Ткаченко и Анастасией Горобий победила с солидным отрывом.

В старшей группе лучшим стал стал Вадим Губанов. Он на 0,313 секунды был быстрее Прохора Полякова из Саратовской области. А еще Вадим с товарищами по команде Дмитрием Аксельродом, Ярославом Фоминым и Арсением Козаком он стал победителем в эстафете 4х200 метров. Наши гребцы опередили тверской квартет на четыре секунды.

Таким образом, в активе воронежских спортсменов семь золотых, четыре серебряных и две бронзовые медали.

Об атмосфере на этих крупных соревнованиях в Воронеже и о том, что можно было бы улучшить в их организации, смотрите здесь