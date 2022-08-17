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Общество17 августа 2022 10:13

На трассе под Воронежем у «Шевроле Нива» отказал двигатель

Водителю помогли автоинспекторы
Ярослав ИВАНОВ
фото 36.мвд.рф

фото 36.мвд.рф

16 августа инспекторы ДПС на автодороге М-4 «Дон» в Хохольском районе увидели «Шевроле Нива» с включенной аварийкой и поднятым капотом. 36-летний водитель рассказал, что вез семью из Россоши в Воронеж, как внезапно в машине перестал работать двигатель. Оказалось произошел обрыв ремня ГРМ.

Автоинспекторы остановили попутную машину, пересадили в него супругу и детей автомобилиста. А потом сопроводили буксирующее транспортное средство с неисправным авто до ближайшей станции технического осмотра.