На трассе под Воронежем у «Шевроле Нива» отказал двигатель

фото 36.мвд.рф

16 августа инспекторы ДПС на автодороге М-4 «Дон» в Хохольском районе увидели «Шевроле Нива» с включенной аварийкой и поднятым капотом. 36-летний водитель рассказал, что вез семью из Россоши в Воронеж, как внезапно в машине перестал работать двигатель. Оказалось произошел обрыв ремня ГРМ.

Автоинспекторы остановили попутную машину, пересадили в него супругу и детей автомобилиста. А потом сопроводили буксирующее транспортное средство с неисправным авто до ближайшей станции технического осмотра.