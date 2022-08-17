В центре Воронежа продают необычный разборный коттедж за 35 миллионов рублей

На Петровской набережной продают коттедж необычной формы, располагающийся рядом с водохранилищем, за 35 миллионов рублей. Объявление об этом появилось на сайте «Авито».

К коттеджу площадью 200 квадратных метров на улице Выборгской, 88 прилегает участок площадью 16,5 соток с лавочками, клумбами и небольшими деревьями. Дом составлен из сборных модулей. Поэтому его теоретически можно и перевезти в другое место. В коттедже пять квартир. Построен он в 2020 году из бруса. «Фишки» дома – панорамное остекление, терраса, плоская крыша. На участке есть все необходимое – электричество, газ, вода.

Напомним, ранее на продажу выставляли кирпичный дом на улице Софьи Перовской, совсем рядом с Адмиралтейской площадью, с четырьмя комнатами площадью 240 квадратных метров за 25 миллионов рублей.