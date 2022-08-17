В мэрии Воронежа заявили, что дом, где рухнул чердак, не является аварийным

Дыру в потолке временно собираются заделать легкой плитой. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

В мэрии и управляющей компании, обслуживающей дом, где вечером 15 августа рухнул потолок на чердаке, прокомментировали ЧП.

В городской администрации о сложившейся ситуации сообщили следующее:

- Как пояснили в управлении жилищных отношений, сейчас под контролем администрацией города идет расселение многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции до 1 января 2017 года. Дом № 64 по улице Машиностроителей аварийным и подлежащим сносу не признан, как и квартиры - непригодными для проживания. На месте ЧП сотрудники управляющей компании убирают мусор. При необходимости жильцам могут предоставить квартиру из маневренного жилого фонда. Для этого жильцы дома могут обратиться в городское управление жилищных отношений.

Мусор, образовавшийся после обрушения, 16 августа активно убирали. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

Комментарий УК «Мастер» получился гораздо более подробным:

- Дом № 64 по улице Машиностроителей 1951 год постройки. Ни разу с момента введения в эксплуатацию его капитально не ремонтировали, хотя капремонт разных систем должен проходит каждые 15-20 лет.

С 2020 по 2022 годы в доме должен был пройти капитальный ремонт холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, крыши, подвала, электрических сетей, фасада и фундамента. Собственники 12 квартир собрали в Фонд капремонта почти 260 тысяч рублей, при этом задолженность жильцов составляет 33 тысячи рублей. В этом году работы капитального характера так и не начали.

Официально дом не признан аварийным, но он, действительно, ветхий. Все его системы за 71 год пришли в негодность. Текущий, частичный ремонт, который проводит УК, не может повлиять кардинально на состояние дома. У деревянных перекрытий есть срок эксплуатации, он, вероятно, подошел к концу.

В первом подъезде в 2021 году мы укрепляли потолочное перекрытие листом ДСП и установили деревянную подпорку с тем, чтобы остановить возможное разрушение. Другого варианта в рамках текущего ремонта у нас не было и нет.

После обрушения 15 августа участка мы обследовали место ЧП, удалили слабосцепленные элементы, провели уборку. Сегодня обследуем перекрытия в квартирах дома. Результаты предоставим в управу и управление ЖКХ города.

Также мы направили обращение в органы власти с просьбой провести срочное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям с привлечением сотрудников МЧС и Фонда капитального ремонта. В результате должно быть принято решение, возможно ли экстренное проведение в доме капитального ремонта с заменой потолочной плиты перекрытия или жильцам здания предстоит расселение. По крайней мере до выяснения всех обстоятельств, считаем, что управление жилищных отношений города должно изыскать возможность и предоставить жильцам дома квартиры из маневренного фонда.

Как временную меру мы закроем провал в перекрытии легкой плитой, укрепим ее. До решения органов власти о дальнейшей судьбе дома.

А тем временем проверкой обстоятельств обрушения потолка на чердаке дома занялись сотрудники регионального Следственного комитета.