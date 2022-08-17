Житель Воронежской области просил квартиранта скачать музыку, а тот за неделю списал с его счета более 50 тысяч

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

64-летний житель Терновского района обнаружил, что с его счета исчезли 54 000 рублей. В банке сообщили, что деньги списали несколькими операциями в период с 6 по 15 августа.

Под подозрение попал живущий в доме потерпевшего квартирант. 29-летний житель Борисоглебска работал подсобным рабочим в ритуальном агентстве, принадлежащем пенсионеру. Жалостливыми рассказами о детдомовском детстве парень добился, что работодатель поселил его своем доме на безвозмездной основе. Потом выяснилось, что у них есть общий интерес - церковные песнопения. И пенсионер несколько раз просил квартиранта скачать ему мелодии на телефон. В итоге парень узнал пароль от входа в мобильный банк и, получая гаджет в руки под предлогом скачивания музыки, небольшими суммами переводил деньги на свой счет. Приходящие смс-уведомления о списании удалял, пользуюсь тем, что потерпевший не разбирается в современной технике.

Оказалось, что подозреваемый уже был судим за аналогичные преступления. За кражу ему грозит до шести лет заключения.