В Воронеже следователи заинтересовались обрушением потолка в жилом доме

фото предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

В Воронеже следователи начали проверку после сообщений в СМИ об обрушении потолка в жилом доме.

ЧП произошло вечером 15 августа на ул. Машиностроителей, 64. Около 20.30 жители первого подъезда услышали сильный грохот на лестничной клетке – оказалось, наверху провалился чердак. На потолке зияла огромная дыра, а пол был усыпан обломками. К счастью, никто не пострадал. Но жители уже давно испытывают судьбу, живя в экстремальных условиях.

- Следователи установят все обстоятельства, изложенные в публикациях, опросят жильцов дома, представителей управляющей компании, изучат необходимую документацию, в том числе связанную с оценкой технического состояния дома. В рамках проверки будет дана объективная правовая оценка сложившейся ситуации, в том числе действиям управляющей компании и должностных лиц муниципальных органов власти, - сообщили в региональном следственном управлении СК России.