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Здоровье17 августа 2022 8:58

Коронавирус в Воронежской области на утро 17 августа: 527 человек заболели, никто не умер

Еще 370 вылечились от ковида
Юрий КОЗЛОВ
Такими темпами к осени могут вновь ввести масочный режим.

Такими темпами к осени могут вновь ввести масочный режим.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Санитарные врачи предоставили данные по суточной заболеваемости коронавирусом на утро среды, 17 августа. Заразились еще 527 человек (на начало дня 16 августа из было чуть меньше – 523), 57 из них попали в больницы (16 августа – 31). Всего за время пандемии ковидом заболели уже 398 396 жителей Воронежской области.

В то же время за сутки никто не умер от последствий ковида. И 370 человек выздоровели (сутки назад - 296). Всего за время пандемии избавились от коронавируса 384 842 жителя Воронежской области.

Напомним, еще вечером 8 августа губернатор Александр Гусев предупреждал о возможности возвращения масочного режима в случае дальнейшего роста числа заболеваний. Однако пока областные власти это делать не торопятся.