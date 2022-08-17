В Воронежской области из-за жары установился четвертый класс пожарной опасности

Нарушение правил противопожарного режима может привести к вот таким последствиям. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Гидрометцентре России объявили желтый уровень опасности погоды в Воронежской области. В связи с достаточно жаркой температурой для августа усилилась вероятность возникновения ЧП. В частности, установлен четвертый, близкий к максимальному класс пожарной опасности.

Впрочем, в Воронеже утро 17 августа было довольно прохладным. Однако местные синоптики полагают, что жара вскоре вернется.

Напомним, в Воронежской области действует запрет на разжигание костров и въезд личного автотранспорта в леса. Нарушителей ждут штрафы. Исключение делают только для автомобилей экстренных служб.