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Общество17 августа 2022 8:45

В Воронежской области из-за жары установился четвертый класс пожарной опасности

В такую погоду категорически запрещено жечь костры и заезжать в леса
Олег КУЗНЕЦОВ
Нарушение правил противопожарного режима может привести к вот таким последствиям.

Нарушение правил противопожарного режима может привести к вот таким последствиям.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Гидрометцентре России объявили желтый уровень опасности погоды в Воронежской области. В связи с достаточно жаркой температурой для августа усилилась вероятность возникновения ЧП. В частности, установлен четвертый, близкий к максимальному класс пожарной опасности.

Впрочем, в Воронеже утро 17 августа было довольно прохладным. Однако местные синоптики полагают, что жара вскоре вернется.

Напомним, в Воронежской области действует запрет на разжигание костров и въезд личного автотранспорта в леса. Нарушителей ждут штрафы. Исключение делают только для автомобилей экстренных служб.