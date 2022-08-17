В Воронеже в ветхом двухэтажном доме рухнул чердак

На потолке зияет огромная дыра. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

В понедельник, 15 августа, около 20.30 жители первого подъезда дома № 64 на улице Машиностроителей услышали сильный грохот на лестничной клетке. Выбежав из квартир, люди увидели, что наверху провалился чердак. На потолке зияла огромная дыра, а пол был усыпан обломками. К счастью, никто не пострадал.

На лестницу рухнули обломки потолка. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

В этом подъезде 12 лет назад уже рушилась часть чердачного перекрытия из-за многочисленных протечек аварийной крыши. По словам жильцов, сотрудники управляющей компании кое-как заделали дыру с помощью подручных материалов. То есть, фактически просто создали видимость работ.

Жильцы обращались за помощью в региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ).

- Впервые побывали там с выездной проверкой в июле. Было очевидно, что вся эта халтурная конструкция – мина замедленного действия, - рассказал руководитель регионального штаба Народного фронта в Воронежской области Александр Гончаров. - После серии новых потопов лист ДВП и доски, которыми он прибит к перекрытию, прогнулись, готовы были в любой момент упасть на лестничную клетку. Мы вышли на связь с УК, там пообещали сделать все возможное. Параллельно обратились в мэрию Воронежа с просьбой максимально ускорить расселение. Но ни муниципальных чиновников, ни мастеров управляющей компании жильцы так и не дождались.

Расселить эту и близлежащие двухэтажные дома, построенные сразу после Великой Отечественной войны, власти обещали еще несколько лет назад. Но люди по-прежнему живут в экстремальных условиях.

- Речь идет о целом квартале ветхих многоквартирных домов послевоенной постройки, расположенном в Воронеже между улицами Машиностроителей, Торпедо, Подклетненская и Керамическая. Он настолько плох, что жить в шлакоблочных двухэтажках просто опасно для жизни. Здесь пришло в негодность все – несущие конструкции, коммуникации, крыши все в дырах. А дворы выглядят так, словно их бомбили. Жильцы, как минимум, с 2017 года слышат обещания о расселении, но становится только хуже, - заявил Александр Гончаров.

Двор дома № 64 тоже оставляет желать лучшего. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

Власти очнулись только после ЧП 15 августа. Съехались представители различных управлений администрации Воронежа, управляющей компании. Проговорили возможность предоставления временного жилья из маневренного фонда, дальнейшие перспективы расселения.

Однако в ОНФ дать «заболтать» такое ЧП не намерены. Общественники намерены обратиться в региональные прокуратуру и жилищную инспекцию, чтобы дать правовую оценку бездействию муниципалитета и руководства управляющей компании.