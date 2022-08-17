В двух районах под Воронежем случились пожары в жилых домах

Пожарным удалось не допустить полного выгорания домов и в Рамонском, и в Новоусманском районах. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

Два пожара в населенных пунктах Рамонского и Новоусманского районах случились во вторник, 16 августа.

В 13.48 в дежурную часть МЧС позвонили и сообщили о пожаре в поселке Комсомольский на улице Школьной. Там горел дом барачного типа 36х10м. На место ЧП выезжали две пожарные машины с семью специалистами МЧС. С огнем удалось справиться в 13.58. К тому времени пламя повредило крышу на крыльце на площади 2 квадратных метра и стену в ванной 15х3м на 4 «квадратах». Пострадавших на пожаре не было.

А в 16.03 поступил звонок о пожаре в селе Бабяково Новоусманского района на улице Заречной. На место ЧП выезжали также две машины, но с восемью сотрудниками МЧС. Пожар потушили в 16.23. Огонь фактически спалили комнату 2х2м в доме площадью 10х5м. К счастью, на пожаре так же, как и в Рамонском районе, пострадавших не было.

Причины обоих пожаров еще предстоит установить.