В Воронежской области пропала 15-летняя школьница с тату на руке

Екатерину Бояркину ищут уже около недели. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» попросили помощи в поисках 15-летней Екатерины Бояркиной. Школьница, живущая в городе Лиски, пропала 10 августа. Уже был случай, когда она уходила из дома, никого не предупредив. Тогда Екатерину нашли в Лисках. Надеемся, что все кончится благополучно и сейчас.

Приметы Екатерины Бояркиной: рост 170 сантиметров, нормальное для ее возраста телосложение, черные волосы, голубые глаза. Во что была одета 10 августа, когда ушла в неизвестном направлении, родственники не знают. Особая примета: татуировка на руке.

Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас находится или может быть Екатерина, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 (волонтеры) или 112 (служба спасения).