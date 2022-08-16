Воронежские леса удается защитить от пожаров, несмотря на сложную обстановку

Фото с сайта управления лесхоза области Фото: Предоставлено

Больше месяца в воронежских лесах не было лесных пожаров. По данным управления лесного хозяйства области, последнее возгорание произошло 10 июля в Новоусманском лесничестве. А с начала года в лесных массивах зарегистрировано четыре лесных пожара на площади 15,4 гектара. Лесники говорят, что это – лучший результат за последние пять лет. Несмотря на высокий класс пожарной опасности и жару, удалось уберечь лесные насаждения от огня и в минувшие выходные.

Однако расслабляться рано, признают специалисты. Высокая пожарная опасность сохраняется в Воронеже, Нововоронеже, Нижнедевицком, Лискинском, Павловском районах, средняя – в Богучарском, Борисоглебском, Калачеевском районах.

Напоминаем, что с 10 по 30 августа в лесах действует режим ограничения на пребывание граждан.