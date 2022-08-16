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Происшествия16 августа 2022 16:05

В поселке под Воронежем нашли повешенного подростка

Погибшему мальчику было 13 лет
Ирина КАЗАНИНА
Следователи организовали проверку по факту гибели подростка

Следователи организовали проверку по факту гибели подростка

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В одной из квартир поселка Отрадное Новоусманского района обнаружили повешенным 13-летнего мальчика. Подростка нашли ночью 15 августа.

В пресс-службе воронежского СУСКа «Комсомолке» подтвердили информацию о ЧП и рассказали, что для установления причин и обстоятельств гибели несовершеннолетнего организована проверка, назначены экспертизы, опрашиваются свидетели.

По неофициальной информации, ребенок воспитывался в благополучной обеспеченной семье.