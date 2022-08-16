На газонах воронежского сквера имени Пушкина заработал автополив

Фото управы Ленинского района Фото: Предоставлено

В жару коммунальные службы активно поливают газоны и деревья в центральной части города, чтобы свежая зелень радовала глаз горожан и гостей Воронежа.

В Ленинском районе рабочие комбината благоустройства, с использованием коммунальной техники освежают водой газоны, декоративный кустарник, молодые саженцы и крупномерные деревья. В основном это происходит в ночную смену.

К примеру, в ночь с 15 на 16 августа полив зеленых насаждений производился на более чем двадцати улицах и общественных пространствах района.

А с раннего утра в сквере им. А.С. Пушкина работает система автополива, позволяющая поддерживать необходимый режим увлажнения почвы и способствует аэрации территории.