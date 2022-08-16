Воронежцы очистили берега рек на экологических субботниках

Фото с сайта Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора Фото: Предоставлено

В Воронежской области прошла экологическая акция по сбору мусора, которую организовали сотрудники Центрально-Черноземного межрегионального Управления Росприроднадзора.

В селе Богана Борисоглебского района субботник провели в формате «чистых игр». Команды инициативных жителей, учащихся школы, работников социальных учреждений получили инвентарь, запас мусорных мешков, рабочие перчатки и провели уборку территории села и очистку обочин дороги, проходящей через озеро Олёх.

А в селе Макашевка прошел первый этап экологического проекта «С заботой о Хопре», в рамках которого добровольцы очистили береговую линию, выкорчевали и вывезли пни с пляжа на реке Хопёр.

Лискинские экоактивисты обследовали территорию общей площадью 2 тыс. 500 га и составили «Карту загрязнения и антропогенного воздействия Икорецкого Придонья». А потом в рамках районного фестиваля «Виват, Икорец!» рассказали об экологических проблемах Икорецкого Придонья.

В Россошанском районе более 100 участников экологического субботника собрали 120 мешков бытовых отходов на берегах Дона в районе понтонного моста.