Владимир Путин назначил пять судей в Воронежской области

Указом Президента России Владимира Путина назначены пять новых федеральных судей.

Пост заместителя председателя Центрального районного суда на шестилетний срок получила Юлия Музыканкина. Ранее она трудилась в Саратове. Музыканкина до этого была рядовой судьей в Волжском райсуде.

В Воронежский областной суд назначили Ивана Низова (до этого работал в Ленинском райсуде Саратова) и Ирину Кузьмину (ранее трудилась в Коминтерновском районном суде).

Напомним, нынешний глава Воронежского облсуда Василий Тарасов ранее работал в Саратове.

Кроме того, назначены два районных судьи. В Богучарском райсуде будет трудиться Марина Крамарева, ранее работавшая помощником судьи в Павловском районе. А в Коминтерновский райсуд Воронежа получил назначение Виталий Бородинов. Ранее он был мировым судьей.