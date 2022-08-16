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Общество16 августа 2022 15:02

Владимир Путин назначил пять судей в Воронежской области

Три из них получили важные должности в Воронеже
Олег КУЗНЕЦОВ

Указом Президента России Владимира Путина назначены пять новых федеральных судей.

Пост заместителя председателя Центрального районного суда на шестилетний срок получила Юлия Музыканкина. Ранее она трудилась в Саратове. Музыканкина до этого была рядовой судьей в Волжском райсуде.

В Воронежский областной суд назначили Ивана Низова (до этого работал в Ленинском райсуде Саратова) и Ирину Кузьмину (ранее трудилась в Коминтерновском районном суде).

Напомним, нынешний глава Воронежского облсуда Василий Тарасов ранее работал в Саратове.

Кроме того, назначены два районных судьи. В Богучарском райсуде будет трудиться Марина Крамарева, ранее работавшая помощником судьи в Павловском районе. А в Коминтерновский райсуд Воронежа получил назначение Виталий Бородинов. Ранее он был мировым судьей.