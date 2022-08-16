В Воронежской области полицейские помогли отцу быстро домчать получившего ожоги 12-летнего сына до больницы

Отец получившего ожоги мальчика поблагодарил полицейских за помощь. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Несколько дней назад к посту ДПС на 216 километре дороги Курск-Борисоглебск подъехал на «Форде-Куга» 48-летний местный житель. Мужчина рассказал, что у него в машине 12-летний сын, который получил сильные ожоги, и его нужно как можно быстрее доставить в больницу.

Инспекторы ДТП старший лейтенант Владимир и лейтенант Евгений Карташовы (они не родственники, а однофамильцы) решили сопроводить автомобиль с ребенком в областную детскую клиническую больницу № 2 на улице 45 Стрелковой Дивизии Воронежа. Включив сирену, полицейские максимально сократили время в пути.

После госпитализации сына отец мальчика от всей души поблагодарил неравнодушных полицейских.