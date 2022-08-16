В Воронеже двое прохожих сломали череп вышедшему из кафе 27-летнему мужчине

За избиение молодого человека до полусмерти мужчины 44 и 52 лет могут получить по восемь лет лишения свободы. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

На днях в приемное отделение воронежской больницы скорой медицинской помощи доставили зверски избитого 27-летнего местного жителя. Врачи сразу сообщили о пациенте в полицию.

Стражи порядка выяснили, что 27-летний мужчина отдыхал в кафе в Центральном районе. На выходе из заведения он вступил в конфликт с двумя случайными прохожими. Те напали на молодого человека и жестоко избили его. Медики диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом свода основания черепа. Здоровью молодого мужчины был нанесен тяжкий вред.

Вскоре сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемых в преступлении в Воронеже. Ими оказались 52-летний местный житель и ранее судимый за грабеж 44-летний житель Острогожского района. В отделе полиции они признали свою вину.

- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание по ней – восемь лет лишения свободы, - сообщили в региональном ГУ МВД.