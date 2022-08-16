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Спорт16 августа 2022 13:46

Болельщикам воронежского «Факела» рассказали, как попасть на матч с «Крыльями Советов» в Самаре

Для этого надо не только добраться до города на Волге, но и сделать себе так называемый Fan ID
Юрий КОЗЛОВ
Болельщикам "Факела" выделили 1000 билетов.

Болельщикам "Факела" выделили 1000 билетов.

Фото: с сайта ФК "Факел"

В клубе «Факел» разъяснили, как воронежским болельщикам, которые решатся на выезд в Самару, без траты нервов попасть на стадион.

Во-первых, надо учесть – в Самаре уже есть разница часовых поясов с Воронежем. По московскому времени он начнется в 19.00, но по-местному в 20.00.

Во-вторых, для прохода на гостевой сектор (B-530) стадиона «Солидарность арена» (г. Самара, ул. Демократическая, 57) нужно иметь Карту болельщика. Спортивная арена в этом городе входит в программу, по которой футбол вживую могут посмотреть только обладатели Fan ID. Соответственно без него не стоит и пытаться купить билеты. Их просто не продадут.

А если Карта болельщиков у вас оформлена, то есть возможность стать обладателем билетов, которые можно приобрести по ссылке. Всего их для поклонников «Факела» выделяют 1000. Вход на арену через ворота Gate 1.

С атрибутикой «Факела» можно сидеть только на гостевом секторе.