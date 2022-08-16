Роспотребнадзор помог вернуть воронежцам больше 3 миллионов за некачественные товары и услуги

В том числе за моральный вред - почти 87 тысяч Фото: из архива «КП»

В первом полугодии 2022 года управление Роспотребнадзора по Воронежской области рассмотрело 3054 обращения с указанием фактов нарушений прав потребителей. Больше половины из них (1727) касались нарушений при реализации товаров в розничной торговой сети, еще 298 - при оказании бытовых услуг, 24 - туристических – 24 и 20 – транспортных.

По изложенным в обращениях фактам сотрудники ведомства организовали 81 внеплановую проверку.

Результатом рассмотрение протоколов об административных правонарушениях стало наложение штрафов на сумму в 1435,3 тыс. рублей.

При участии сотрудников Роспотребнадзора в суды подано 53 исковых заявления, из которых по 32 (60,4 %) искам приняты решения. В пользу потребителей присуждено денежных средств на общую сумму 3298,4 тыс. рублей, в том числе, для компенсации морального вреда - 86,8 тысячи рублей