В Воронеже поздравили увлеченного йогой 85-летнего ветерана спорта

Фото управы Ленинского района Фото: Предоставлено

В день физкультурника глава Ленинского района вручил благодарственные письма и подарки заслуженным ветеранам спорта. Среди них был и выдающийся воронежский спортсмен доктор наук, профессор Борис Безлепкин.

Борис Алексеевич родился в 1937 году в семье военнослужащего и с ранних лет стал заниматься физкультурой. На любительском уровне увлекался водным поло, футболом и настольным теннисом. Однако наибольших успехов добился в баскетболе, которым занялся серьезно в 1954 году, выступая за юношескую сборную Воронежа.

В 1956 году принимал участие в первой Спартакиаде народов России. А всего в течение жизни был участником 6-ти таких Спартакиад.

Тренерскую работу начал в 1959 году ещё учась в пединституте, играл в составе институтской команды. После окончания ВУЗа работал в детской спортивной школе завода «Электросигнал», где создал мужскую и женскую заводские команды, успешно выступавшие на различных городских и региональных соревнованиях.

С начала 1980-х годов Борис Безлепкин увлекся йогой, создал свой клуб. В этой сфере совершил несколько медицинских открытий.

В свои 85 Борис Алексеевич выглядит бодрым, подтянутым спортивным человеком и продолжает заниматься любимым делом.