В воронежском райцентре на пешеходном переходе сбили 11-летнего мальчика

Автомобиль ИЖ-27175 сбил на улице Мира, 137 11-летнего школьника. Ребенка госпитализировали с травмами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области 16 августа.

Авария произошла днем ранее в 16:20, когда ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент его сбил автомобиль, за рулем которого находился 52-летний автомобилист. Малыш попал в больницу. Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают причины ДТП.

Всего за минувшие сутки на дорогах Воронежской области пострадали пять пешеходов. Госавтоинспекция убедительно просит быть внимательными на дороге. И напоминает, что передвигаться можно только по тротуарам, пешеходным дорожкам, а при их отсутствии - по обочинам. При движении по краю проезжей части, идти нужно навстречу движению транспортных средств.