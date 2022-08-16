На рок-фестивале «Чернозём» в Воронеже в прямом эфире будут транслировать матч «Факела»

Фото организаторов фестиваля

На рок-фестивале «Чернозём», который стартует в Воронеже в пятницу, 19 августа, в прямом эфире покажут матч «Факела» с «Крыльями Советов». Трансляцию можно будет посмотреть в зоне бара возле Малой сцены рядом с Сити-парком «Град».

Как отмечают организаторы фестиваля, для горожан и фанатов любимой футбольной команды "Факел" они приготовили еще один сюрприз. После трансляции среди всех обладателей билетов на «Чернозём» будет разыгран футбольный мяч с автографами игроков любимой команды.

Кроме того, 20 августа на главной сцене фестиваля покажут панк-оперу «Кащей бессмертный» по мотивам культового альбома Сектора Газа! В ней примут участие музыканты золотого состава Сектора, дочь Юрия Хоя Ирина Клинских и официальные трибьют-команды.

Напомним, рок-фестиваль «Чернозём» пройдет в Воронеже с 19 по 21 августа. Все подробности – в официальной группе фестиваля.