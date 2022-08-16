Воронежские полицейские нашли вора, укравшего у 87-летней пенсионерки украшения и деньги

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Стражи порядка задержали 36-летнего неработающего воронежца, который украл из квартиры пенсионерки золотые украшения и 270 тысяч рублей. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону 16 августа.

Кража произошла днем 15 июля. Ранее судимый мужчина прибыл к многоквартирному дому на улице 25-Января, заглянул в приоткрытое окно квартиры, расположенной на первом этаже. Увидел, что в комнате нет хозяйки и забрался туда. Затем из шкафа похитил сумку, в которой находились украшения и деньги. Сбежал с места происшествия тем же путем. Заметив исчезновение сумки, потерпевшая обратилась в полицию.

В квартире мужчина оставил свои биологические следы, по ним и удалось вычислить его личность. Его задержали. В отделе полиции подозреваемый признался в содеянном и пояснил, что на бабушку его «навел» знакомый, который являлся родственником женщины. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.