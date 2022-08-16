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Общество16 августа 2022 13:08

За неоплату парковки в Ленинском районе Воронежа наложили 43748 штрафов

Такое количество штрафов вынесли с начала года
Ирина КАЗАНИНА

Очередная административная комиссия при управе Ленинского района рассмотрела 25 протоколов. Больше всего среди них было торговлю в неустановленных местах, одними из излюбленных мест стихийных продавцов на протяжении долгих лет являются улицы Плехановская и Кольцовская.

С начала 2022 года административная комиссия при управе Ленинского района рассмотрела 325 протоколов об административных правонарушениях, а также вынесла 43748 постановлений о наказании за неоплату парковки. Общая сумма наложенных штрафов составила 66,5 млн. рублей. При этом взыскано в бюджет городского округа г. Воронеж более 60%.