За неоплату парковки в Ленинском районе Воронежа наложили 43748 штрафов

Очередная административная комиссия при управе Ленинского района рассмотрела 25 протоколов. Больше всего среди них было торговлю в неустановленных местах, одними из излюбленных мест стихийных продавцов на протяжении долгих лет являются улицы Плехановская и Кольцовская.

С начала 2022 года административная комиссия при управе Ленинского района рассмотрела 325 протоколов об административных правонарушениях, а также вынесла 43748 постановлений о наказании за неоплату парковки. Общая сумма наложенных штрафов составила 66,5 млн. рублей. При этом взыскано в бюджет городского округа г. Воронеж более 60%.