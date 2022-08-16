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Происшествия16 августа 2022 12:23

В Воронеже парень оформил на себя кредит и отдал его мошенникам

Он попал на популярную схему аферистов
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива "КП"

В полицию обратился 27-летний воронежец, ставший жертвой аферистов. Неизвестные убедили его оформить на себя кредит, а деньги передать им. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону 16 августа.

Потерпевший рассказал, что ему позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что с его счета пытаются похитить сбережения и в довесок еще взять кредит. Он предложил схему, как не допустить этого. Тогда парень под контролем афериста оформил заем на себя, чтобы опередить мошенников, снял деньги и перечислил на специальный счет «для сохранности».

Через день он осознал, что 260 тысяч отправил в никуда. Никаких документов у него не осталось. Тогда он обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество.