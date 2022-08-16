Мэр Воронежа вмешался в конфликт братьев-учредителей УК «Ава-кров»

В администрации города на совещании обсудили длящийся конфликт между двумя братьями-управляющими УК «Ава-кров». Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр Воронежа Вадим Кстенин в своем телеграм-канале 16 августа.

Из-за спора между учредителями оказалась парализованной работа УК, между тем в ее управлении находятся сотни домов. В эту критическую ситуацию вмешался градоначальник.

Он отметил, что поставил перед всеми сторонами четкие условия: должен заработать паспортный стол, оказываться вовремя все услуги, выпускаться расчетные документы, а обязательства перед ресурсоснабжающими организациями и контрагентами – исполняться в полном объеме.

Также мэр сообщил, что эту проблему на особый контроль возьмет управление ЖКХ (как и текущие работы по подготовке жилья к отопительному сезону).

И предупредил всех:

- Если стороны конфликта выхода не найдут, если он продолжится и приведет к нарушению этих условий, к ухудшению положения горожан, то администрация использует все существующие законные механизмы защиты прав собственников.