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Общество16 августа 2022 11:30

У воронежского торгового центра "Солнечный рай" вместо асфальта появится большой газон

Его оборудуют в рамках благоустройства бульвара Красноармейский
Ирина КАЗАНИНА
Фото городского управления экологии

Фото городского управления экологии

Фото: Предоставлено

На участке бульвара Красноармейского в Воронеже – от улицы Кольцовской до улицы Кирова –в рамках благоустройства уложили тротуарную плитку и засеяли газон, а также смонтировали опоры для наружного освещения. В ближайшее время здесь установят скамейки, урны и фонари.

На участке от улицы Кирова до улицы Станкевича уже смонтированы опоры для наружного освещения, дорожники снимают асфальтовое покрытие вокруг деревьев в районе ТЦ «Солнечный рай». Позже здесь оборудуют один большой газон.

Для защиты деревьев от повреждения техникой стволы «одели» в деревянные, а снятие асфальта и грунта в пределах деревьев ведется малогабаритной техникой, либо вручную. При этом минимизировано повреждение корневой системы деревьев ценной породы липа, заверили в городском управлении экологии.