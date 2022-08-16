У воронежского торгового центра "Солнечный рай" вместо асфальта появится большой газон

Фото городского управления экологии Фото: Предоставлено

На участке бульвара Красноармейского в Воронеже – от улицы Кольцовской до улицы Кирова –в рамках благоустройства уложили тротуарную плитку и засеяли газон, а также смонтировали опоры для наружного освещения. В ближайшее время здесь установят скамейки, урны и фонари.

На участке от улицы Кирова до улицы Станкевича уже смонтированы опоры для наружного освещения, дорожники снимают асфальтовое покрытие вокруг деревьев в районе ТЦ «Солнечный рай». Позже здесь оборудуют один большой газон.

Для защиты деревьев от повреждения техникой стволы «одели» в деревянные, а снятие асфальта и грунта в пределах деревьев ведется малогабаритной техникой, либо вручную. При этом минимизировано повреждение корневой системы деревьев ценной породы липа, заверили в городском управлении экологии.