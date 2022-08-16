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Общество16 августа 2022 11:18

В спецоперации на Украине погиб 28-летний житель Воронежской области

Георгий Евсенко – уроженец Борисоглебска
Евгения ФРОЛОВА
Фото - пресс-служба Борисоглебска

Фото - пресс-служба Борисоглебска

В ходе специальной военной операции на Украине погиб еще один наш земляк. 28-летний Георгий Евсенко из Борисоглебска Воронежской области героически сражался, защищая Донбасс от неонацистов. О его гибели 16 августа сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

– Георгий отдал свою жизнь ради обеспечения безопасности своей страны и своего народа. Мы всегда будем помнить его героический подвиг, – подчеркнули в муниципалитете.

Соболезнование в адрес его семьи также выразили представители городской думы Борисоглебска и местной Общественной палаты.