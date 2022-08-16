В спецоперации на Украине погиб 28-летний житель Воронежской области

Фото - пресс-служба Борисоглебска

В ходе специальной военной операции на Украине погиб еще один наш земляк. 28-летний Георгий Евсенко из Борисоглебска Воронежской области героически сражался, защищая Донбасс от неонацистов. О его гибели 16 августа сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

– Георгий отдал свою жизнь ради обеспечения безопасности своей страны и своего народа. Мы всегда будем помнить его героический подвиг, – подчеркнули в муниципалитете.

Соболезнование в адрес его семьи также выразили представители городской думы Борисоглебска и местной Общественной палаты.