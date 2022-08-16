Воронежцам напомнили о сроках охоты на пушных зверей в осенне-зимний сезон

Фото Воронежского стрелкового клуба Фото: Предоставлено

Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области напомнил о сроках проведения охоты на пушных зверей в осенне-зимний сезон 2022-2023 года.

Сезон зайца-русака и лисицы начнется с 15 сентября 2022 года и продлился по 28 февраля 2023 года.

На европейского бобра можно охотится с 1 октября 2022 года по 28 февраля 2023 года.

А с 15 октября 2022 года по 28 февраля 2023 года открыта охота на куницу (лесную, каменную), а также норку американскую.